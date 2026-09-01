Карта боевых действий на 1 сентября 2026 — ситуация на фронте
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Российские войска нанесли 93 авиационных удара, во время которых сбросили 319 управляемых авиабомб.
Оккупанты применили 10 947 дронов-камикадзе, осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.
Карта боевых действий на 1 сентября 2026
Ситуация в Украине на 1 сентября 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Домашнего, Малой Волчи, Довгенького и Охримовки.
На Купянском направлении российская армия один раз атаковала в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении отражены попытки вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты шесть раз атаковали в районах Дибровы и Ставков, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.
На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия в районе Озерного и в направлении Кривой Луки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.
На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Новоселовки и Павловки.
На Покровском направлении было зафиксировано наибольшее количество штурмовых действий. Украинские защитники остановили 45 атак. Российская армия проявляла активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также совершала штурмы в направлениях Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Дорожного, Степов, Шевченко, Васильевки, Муравки, Новопавловки, Анновки и Доброполья.
На Александровском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.
На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Косовцева, Воздвиженки и Цветочного.
На Ореховском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.
Потери врага на 1 сентября 2026
- личного состава – около 1489640 (+1440);
- танков – 12 320 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 257 (+2);
- артиллерийских систем – 48 954 (+71);
- РСЗО – 2 079;
- средств ПВО – 1597;
- самолетов – 440;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);
- крылатых ракет – 5 060;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 142332 (+412);
- специальной техники – 4623 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.