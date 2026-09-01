Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Российские войска нанесли 93 авиационных удара, во время которых сбросили 319 управляемых авиабомб.

Оккупанты применили 10 947 дронов-камикадзе, осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.

Карта боевых действий на 1 сентября 2026

Ситуация в Украине на 1 сентября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Домашнего, Малой Волчи, Довгенького и Охримовки.

На Купянском направлении российская армия один раз атаковала в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении отражены попытки вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты шесть раз атаковали в районах Дибровы и Ставков, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия в районе Озерного и в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Новоселовки и Павловки.

На Покровском направлении было зафиксировано наибольшее количество штурмовых действий. Украинские защитники остановили 45 атак. Российская армия проявляла активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также совершала штурмы в направлениях Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Дорожного, Степов, Шевченко, Васильевки, Муравки, Новопавловки, Анновки и Доброполья.

На Александровском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Косовцева, Воздвиженки и Цветочного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российская армия штурмовых действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.

Потери врага на 1 сентября 2026

личного состава – около 1489640 (+1440);

танков – 12 320 (+4);

боевых бронированных машин – 25 257 (+2);

артиллерийских систем – 48 954 (+71);

РСЗО – 2 079;

средств ПВО – 1597;

самолетов – 440;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);

крылатых ракет – 5 060;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 142332 (+412);

специальной техники – 4623 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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