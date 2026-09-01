Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Російські війська завдали 93 авіаційних удари, під час яких скинули 319 керованих авіабомб.

Окупанти застосували 10 947 дронів-камікадзе, здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.

Карта бойових дій на 1 вересня 2026

Ситуація в Україні на 1 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби російська армія штурмових дій не проводила.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку російська армія один раз атакувала у напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували в районах Діброви та Ставків, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в районі Озерного та у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби російська армія штурмових дій не проводила.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Новоселівки та Павлівки.

На Покровському напрямку зафіксували найбільшу кількість штурмових дій. Українські захисники зупинили 45 атак. Російська армія виявляла активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснювала штурми у напрямках Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Дорожнього, Степів, Шевченка, Василівки, Муравки, Новопавлівки, Ганнівки та Добропілля.

На Олександрівському напрямку минулої доби російська армія штурмових дій не проводила.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках Косівцевого, Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби російська армія штурмових дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено.

Втрати ворога на 1 вересня 2026

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440);

танків – 12 320 (+4);

бойових броньованих машин – 25 257 (+2);

артилерійських систем – 48 954 (+71);

РСЗВ – 2 079;

засобів ППО – 1 597;

літаків – 440;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775);

крилатих ракет – 5 060;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 142 332 (+412);

спеціальної техніки – 4 623 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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