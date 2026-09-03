Совсем скоро в Умани начнется одно из самых больших ежегодных паломничеств. Рош ха-Шана в 2026 году будут праздновать с 11 по 13 сентября. Это иудейский Новый год, накануне которого в Умань традиционно приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу Рабби Нахмана.

Сколько хасидов приедет в Умань в 2026 году и как готовятся к приезду паломников, читайте на Фактах ICTV.

Сколько хасидов приедет в Умань на празднование Рош ха-Шана в 2026 году

Точного количества, сколько паломников-хасидов приедет в Умань в 2026 году, пока нет. По словам исполнительного директора Благотворительного фонда Историко-культурного центра города Умани Ирины Рыбницкой, ожидают примерно столько же людей, как и в прошлом году.

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В 2025 году во время празднования Рош ха-Шана Умань посетили более 40 тысяч паломников. Заместитель городского головы Олег Ганич рассказал, сколько хасидов приедет в Умань. Он отметил, что обычно количество хасидов в городе колеблется от 25 до 35-40 тысяч, а в этом году Умань готова принять столько людей, сколько приедет.

Через закрытое воздушное пространство Украины паломники будут добираться в Умань наземным путем. Сначала они будут приезжать в европейские страны, в частности, Молдову, Румынию, Польшу или Венгрию, а оттуда будут продолжать путешествие автобусами и частным транспортом.

Как Умань готовится к приезду хасидов

Подготовку к приезду большого количества паломников в Умань начали еще в середине июля. Город готовит жилье, питание, укрытие и необходимую инфраструктуру.

По словам Ирины Рыбницкой, каждый год во время подготовки учитывают опыт предыдущих паломничеств. Отдельно прорабатываются вопросы организации приезда иностранцев, работы переводчиков и соблюдения правил безопасности.

Готовятся и заведения питания. Одна из самых больших кошерных столовых в Умани может одновременно обслуживать более 12 тысяч человек. Основная кухня должна постепенно наращивать объемы работы до примерно 25 тысяч паломников в день.

Отдельное внимание уделяется укрытиям. Олег Ганич сообщил, что владельцев домовладений, принимающих паломников, обязали обеспечить достаточное количество мест в укрытиях. Если в доме будут проживать 20 паломников, укрытие должно быть рассчитано на 20 человек.

Из-за войны вопрос безопасности остается главным во время подготовки к Рош ха-Шана. Для города это уже не первое масштабное паломничество в условиях полномасштабной войны, поэтому организацию мер безопасности проводят с учетом военных рисков.

МИД призвал хасидов воздержаться от поездки в Умань

Отдельно к будущим паломникам обратилось Министерство иностранных дел Украины. Ведомство призвало хасидов, которые планируют приехать в Умань на Рош ха-Шана, учесть ситуацию с безопасностью и то, что Украина не может гарантировать иностранным гражданам полноценную безопасность.

В МИД подчеркнули, что из-за российских ракетных и дроновых атак, диверсий и других военных угроз, пребывание в Украине остается опасным. Паломникам также напомнили о правилах военного положения — комендантском часе, возможных ограничениях передвижения и необходимости выполнять требования правоохранителей.

В ведомстве обратили внимание на возможные трудности с наземным транспортом, а также на ограниченные возможности медицинской системы и гражданской защиты Умани во время массового приезда людей.

Тем не менее, город продолжает готовиться к Рош ха-Шана и ожидает, что в сентябре Умань снова будет принимать десятки тысяч паломников.

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