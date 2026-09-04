Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 під час операції у тимчасово окупованому Криму уразив російський береговий ракетний комплекс Бастіон.

Про це 4 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР уразило комплекс Бастіон у Криму: що відомо

Операцію спецпризначенці Group 13 провели на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року. У ГУР заявили про успішне ураження російського берегового ракетного комплексу Бастіон.

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Цей комплекс є носієм ракет Циркон та Онікс, які російські війська використовують для ударів по території України.

🔥 DIU’s Group 13 struck a russian Bastion coastal missile system in occupied Crimea in August 2026 — a launcher for Zircon and Oniks missiles used in terror attacks against Ukraine. Operators also destroyed and struck two fuel trucks and a russian command-and-staff vehicle. pic.twitter.com/fXVQF7U6wP — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 4, 2026

Розвідка також оприлюднила кадри операції, на яких зафіксовано удари по російських цілях на півострові.

— Майстри спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс Бастіон — носій ракет Циркон та Онікс, які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні, — повідомили у ГУР.

Яку ще техніку РФ атакували в Криму

Під час цієї ж операції оператори Group 13 атакували ще кілька одиниць російської військової техніки.

За даними української розвідки, спецпризначенці знищили та уразили два бензовози, а також командно-штабну машину російських військ.

У ГУР не уточнили точне місце проведення операції на півострові та не розкрили, коли саме протягом серпня були завдані удари.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 вересня безпілотники масовано атакували Сочі та федеральну територію Сіріус у Краснодарському краї РФ. Після вибухів у декількох місцях спалахнули пожежі, зокрема на території нафтобази.

Аналітики Astra геолокували одну з пожеж у районі Сіріуса поблизу річки Псоу, неподалік кордону з Абхазією. За їхніми даними, у цьому районі розміщені позиції російського зенітного ракетного комплексу С-300 або С-400.

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