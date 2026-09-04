Массированная атака на Сочи: под ударом были дивизион ПВО и нефтебаза, вспыхнули пожары
В ночь на 4 сентября Сочи и федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники.
Об этом сообщают российское независимое издание Astra и Оперативный штаб Краснодарского края.
Атака на Сочи – что известно о пожаре возле позиций ПВО
Ночью жители Сочи писали в соцсетях о многочисленных взрывах, после которых возник пожар.
Аналитики Astra изучили опубликованные очевидцами кадры и определили место возгорания. По их данным, пожар возник в районе поселка Сириус вблизи реки Псоу на границе с Абхазией.
Именно в этом районе, как утверждает издание, расположен российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400.
Сириус уже не впервые оказывается под ударом беспилотников. По данным Astra, в мае 2026 года дроны также пытались поразить объекты в этом районе.
Местные СМИ ранее сообщали об установке вблизи побережья крупной радиолокационной системы.
Официально российские власти информацию о поражении дивизиона ПВО не подтверждали.
В Сочи после атаки дронов загорелась нефтебаза
В то же время Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил массированную атаку беспилотников на Сочи и Сириус.
По данным местных властей, обломки дронов обнаружили по нескольким адресам. В результате атаки в некоторых местах возникли пожары. В частности, возгорание произошло на территории нефтебазы. Местные жители публиковали кадры высокого столба пламени, который был виден за несколько километров.
Напомним, днем 3 сентября в российском порту Сочи прогремел мощный взрыв.
В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что их безэкипажный катер поразил российское судно снабжения Nefrit.