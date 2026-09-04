В ночь на 4 сентября Сочи и федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российское независимое издание Astra и Оперативный штаб Краснодарского края.

Атака на Сочи – что известно о пожаре возле позиций ПВО

Ночью жители Сочи писали в соцсетях о многочисленных взрывах, после которых возник пожар.

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Аналитики Astra изучили опубликованные очевидцами кадры и определили место возгорания. По их данным, пожар возник в районе поселка Сириус вблизи реки Псоу на границе с Абхазией.

Именно в этом районе, как утверждает издание, расположен российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400.

Сириус уже не впервые оказывается под ударом беспилотников. По данным Astra, в мае 2026 года дроны также пытались поразить объекты в этом районе.

Местные СМИ ранее сообщали об установке вблизи побережья крупной радиолокационной системы.

Официально российские власти информацию о поражении дивизиона ПВО не подтверждали.

В Сочи после атаки дронов загорелась нефтебаза

В то же время Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил массированную атаку беспилотников на Сочи и Сириус.

По данным местных властей, обломки дронов обнаружили по нескольким адресам. В результате атаки в некоторых местах возникли пожары. В частности, возгорание произошло на территории нефтебазы. Местные жители публиковали кадры высокого столба пламени, который был виден за несколько километров.

Напомним, днем 3 сентября в российском порту Сочи прогремел мощный взрыв.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что их безэкипажный катер поразил российское судно снабжения Nefrit.

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