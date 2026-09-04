Юлия Соколова, выпускающий редактор
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Потери РФ на 4 сентября: ликвидировано еще 1 440 оккупантов и более 70 артсистем
За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1654-е сутки полномасштабной войны превысили 1,493 млн человек.
Потери врага на 4 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;
- танков – 12 325 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 272 (+8);
- артиллерийских систем – 49 162 (+77);
- РСЗО – 2 088 (+3);
- средств ПВО – 1604 (+4);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);
- крылатых ракет – 5 070 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 143 642 (+492);
- специальной техники – 4636 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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