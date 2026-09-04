За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1654-е сутки полномасштабной войны превысили 1,493 млн человек.

Потери врага на 4 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;
  • танков – 12 325 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 272 (+8);
  • артиллерийских систем – 49 162 (+77);
  • РСЗО – 2 088 (+3);
  • средств ПВО – 1604 (+4);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);
  • крылатых ракет – 5 070 (+0);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 143 642 (+492);
  • специальной техники – 4636 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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