За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1654-е сутки полномасштабной войны превысили 1,493 млн человек.

Потери врага на 4 сентября 2026 года

личного состава – около 1 493 790 (+1 440) человек;

танков – 12 325 (+1);

боевых бронированных машин – 25 272 (+8);

артиллерийских систем – 49 162 (+77);

РСЗО – 2 088 (+3);

средств ПВО – 1604 (+4);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2489 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890);

крылатых ракет – 5 070 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 143 642 (+492);

специальной техники – 4636 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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