Помощь на отопительный сезон 19400 грн: кто имеет право получить и как подать заявление
В Украине стартовала программа одноразовой денежной помощи жителям прифронтовых территорий на предстоящий отопительный сезон.
Более 380 тысяч семей, оказавшихся в самых сложных условиях и нуждающихся в поддержке, получат по 19 400 гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Помощь на прохождение отопительного сезона: кто может получить
Помощь на прохождение отопительного сезона предназначена для подготовки к зимнему периоду и покрытия расходов на отопление.
Финансовая поддержка будет направлена на наиболее уязвимые категории граждан, проживающих в прифронтовых общинах:
- люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- получатели жилищных субсидий и льгот;
- многодетные, названные семьи, детские дома семейного типа и патронатные семьи;
- одинокие матери.
В общей сложности для реализации этой инициативы правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций.
В частности, часть финансирования поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через специальный гуманитарный счет Минсоцполитики.
19 400 помощи на прохождение отопительного сезона: как получить
Для получения денежной выплаты гражданам необходимо подать заявление до 30 октября.
Сделать это можно несколькими удобными способами:
- обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- через органы местной власти в своем обществе.
Выплата помощи на прохождение отопительного сезона будет производиться по выбору получателя: на банковский счет или наличными через отделение Укрпочты.