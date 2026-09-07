В Украине стартовала программа одноразовой денежной помощи жителям прифронтовых территорий на предстоящий отопительный сезон.

Более 380 тысяч семей, оказавшихся в самых сложных условиях и нуждающихся в поддержке, получат по 19 400 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Помощь на прохождение отопительного сезона: кто может получить

Помощь на прохождение отопительного сезона предназначена для подготовки к зимнему периоду и покрытия расходов на отопление.

Финансовая поддержка будет направлена ​​на наиболее уязвимые категории граждан, проживающих в прифронтовых общинах:

  • люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • одинокие пенсионеры;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • получатели жилищных субсидий и льгот;
  • многодетные, названные семьи, детские дома семейного типа и патронатные семьи;
  • одинокие матери.

В общей сложности для реализации этой инициативы правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций.

В частности, часть финансирования поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через специальный гуманитарный счет Минсоцполитики.

19 400 помощи на прохождение отопительного сезона: как получить

Для получения денежной выплаты гражданам необходимо подать заявление до 30 октября.

Сделать это можно несколькими удобными способами:

  • обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • через органы местной власти в своем обществе.

Выплата помощи на прохождение отопительного сезона будет производиться по выбору получателя: на банковский счет или наличными через отделение Укрпочты.

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