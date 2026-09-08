Украинская теннисистка Александра Олейникова не примет участия в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026 года.

Олейникова вошла в предварительную заявку на финальную часть, но накануне заявила в комментарии изданию Sport.ua, что ей сообщили о замене в составе.

Олейникова выбыла из состава сборной Украины

По словам Олейниковой, о решении заменить её в заявке она узнала сразу после завершения выступлений на US Open. Теннисистка предположила, что это решение может быть не связано с ее спортивными результатами.

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– К сожалению, я не сыграю в финальной части КБДК. После поражения во втором круге на US Open мне сообщили, что будет произведена замена. Я считаю, что по результатам хардового сезона, североамериканской серии, я хорошо проявила себя на третьей позиции. И у меня есть определенные предположения, что эта замена имеет неспортивные причины, – заявила она.

В предварительную заявку сборной Украины на финальный этап Кубка Билли Джин Кинг вошли лидеры ине-желтых – Элина Свитолина и Марта Костюк, а также Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Капитаном украинской команды является Илья Марченко.

Пока неизвестно, кто заменит Олейникову в составе сборной на финальную часть КБДК.

По итогам сезона-2026, по состоянию на 8 сентября в рейтинге WTA Свитолина занимает шестое место, Костюк – девятое, далее на 41-й позиции – Юлия Стародубцева, Олейникова – 64-я, Дарья Снигур – 71-я.

Отметим, что Олейникова дебютировала за сборную Украины в квалификации в апреле 2026 года против Польши. В четвертом матче она победила Линду Климовичову.

В последнее время Александра неоднократно критиковала других украинских теннисисток. В частности, “досталось” Юлии Стародубцевой и Надежде Киченок, которые посетили вечеринку на свадьбе бывшей россиянки Дарьи Касаткиной, которая публично выступила против войны и сменила спортивное гражданство на австралийское.

Также Олейникова критиковала Ангелину Калинину за выступление в паре с венгеркой Анной Бондарь, которая не отказывалась от участия в турнирах в России.

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