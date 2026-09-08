Почти половина украинских школьников не достигает базового уровня знаний по чтению и математике.

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты международного исследования качества образования PISA-2025.

Результаты по предметам и разрыв со странами ОЭСР

Согласно данным отчета, базового (второго) или высшего уровня успеваемости достигли 65% украинских учеников в естественнонаучных дисциплинах, 55% — в чтении, а 54% — в математике.

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Соответственно, не смогли достичь базового порога:

35% — по естественнонаучным предметам;

45% — по чтению;

46% — по математике.

Показателей высокого уровня (5 и 6 баллов) досталась лишь незначительная часть подростков: 2,6% по математике, 2% по естественнонаучной сфере и 0,7% по чтению.

Авторы исследования отмечают, что недостижение базового уровня обычно носит комплексный характер. Около 56,4% участников не имеют необходимого минимума хотя бы по одному предмету, а почти треть учеников из всех трех отраслей сразу.

По общим показателям, Украина продолжает отставать от средних значений стран ОЭСР. Образовательный разрыв в математике и естественных науках составляет около 1,5 лет обучения, а по чтению достигает 2 лет.

Гендерное и социально-экономическое неравенство

Исследование выявило отличия в успешности в зависимости от пола, социального статуса и места жительства школьников.

В частности, девушки опережают парней в чтении на 32 балла, а также в естественных науках на 2 балла. В математике парни опережают девушек на 8 баллов.

Среди учеников с благоприятными условиями обучения базового и высшего уровня достигают 80% в естественных науках (против 53% в неблагоприятных условиях), 69% в математике (против 41%) и 70% в чтении (против 43%).

В городских школах базового уровня по чтению достигли 59% учеников против 41% в сельской местности. В математике этот показатель составляет 58% против 42%, а в естественных науках – 69% против 53%.

Динамика и охват исследования

Украина присоединилась к PISA уже в третий раз (после 2018 и 2022 годов). После резкого падения показателей в период между 2018 и 2022 годами результаты украинских школьников стабилизировались, но пока не восстановились.

Основной этап сбора данных в Украине длился с 17 марта до 4 мая 2025 года, охватив 17 регионов и 8 962 участников.

Во время 297 сессий оценивания непосредственно основной тест PISA склали 7 105 подростков в возрасте 15 лет. Всего в опытном цикле PISA-2025 приняла участие 91 страна.

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