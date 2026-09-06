В ночь на 6 сентября украинские военные ударили по ряду объектов в России, в том числе по Рязанскому НПЗ.

Силы обороны поразили Рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО

Как сообщил Генштаб ВСУ, в ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника.

Так, поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области РФ. Зафиксирован пожар на территории предприятия. Известно, что НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

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Кроме того, в Ростовской области РФ под атакой был аэродром Ростов-на-Дону. В районе объекта зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ростовской области наши военные поразили радиолокационную станцию ​​Подлет и два ЗРГК Панцирь-С1.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Работа по ключевым целям врага продолжается.

Рязанский НПЗ полностью остановил работу

Почти 4 месяца назад, 15 мая, Рязанский НПЗ подвергся масштабной атаке, в результате которой были повреждены почти все установки первичной переработки нефти. Ремонт отдельных установок длился более трех месяцев, после чего завод возобновил переработку.

После сегодняшней атаки предприятие полностью остановило работу для проведения ремонтов.

Напомним, что в ночь на 6 сентября на Рязанском НПЗ прогремели взрывы. В сети публиковали видео с места происшествия, на обнародованных кадрах был виден пожар и густые клубы дыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 656-е сутки.

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