Всего с начала этих суток произошло 221 боевое столкновение.

Противник нанес 64 авиаудара, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6 777 дронов-камикадзе и осуществил 1 901 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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