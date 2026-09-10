Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 10 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала этих суток произошло 221 боевое столкновение.
Противник нанес 64 авиаудара, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6 777 дронов-камикадзе и осуществил 1 901 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.