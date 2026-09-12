Украинский морской беспилотный катер Сарган уничтожил российский морской беспилотный катер (МБеК) в Черном море.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в субботу, 12 сентября.

Украинский Sargan уничтожил вражеский катер МБеК: что известно

В ВМС отметили, что операция в Черном море была проведена совместно с Главным управлением разведки.

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— Цель была обнаружена подразделениями ГУР. Морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS Protector калибра 12,7 мм, успешно его уничтожил, — говорится в сообщении.

В Военно-морских силах подчеркнули, что этот эпизод стал первым в истории боем между морскими беспилотными катерами.

Стоит отметить, что Силы обороны уже применяли морской беспилотник Sargan 3000 во время операций в Черном море.

В июле военные моряки с помощью этого морского беспилотного комплекса потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга недалеко от Новороссийска.

В апреле Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский морской беспилотный катер (МБЕК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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