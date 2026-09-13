Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 13 сентября: ВСУ уничтожили 1520 оккупантов и один самолет
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1520 российских окупантов.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ в войне на 13 сентября
- личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек,
- танков – 12 344 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 25 330 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 49 678 (+77) ед.
- РСЗО – 2 120 (+5) ед.
- средств ПВО – 1 635 (+2) ед.
- самолетов – 442 (+1) ед.
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 514 317 (+2 142) ед.
- крылатых ракет – 5 111 (+8) ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410) ед.
- специальной техники – 4 681 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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