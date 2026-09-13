За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1520 российских окупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 13 сентября

личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек,

танков – 12 344 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 25 330 (+8) ед.

артиллерийских систем – 49 678 (+77) ед.

РСЗО – 2 120 (+5) ед.

средств ПВО – 1 635 (+2) ед.

самолетов – 442 (+1) ед.

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 514 317 (+2 142) ед.

крылатых ракет – 5 111 (+8) ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410) ед.

специальной техники – 4 681 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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