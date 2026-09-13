Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 13 вересня: ЗСУ знищили 1520 окупантів та один літак
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1520 російських окупантів.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 13 вересня
- особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб,
- танків – 12 344 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.,
- артилерійських систем – 49 678 (+77) од.,
- РСЗВ – 2 120 (+5) од.,
- засобів ППО – 1 635 (+2) од.,
- літаків – 442 (+1) од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.,
- крилатих ракет – 5 111 (+8) од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259 (+410) од.,
- спеціальної техніки – 4 681 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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