Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1520 російських окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 13 вересня

особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб,

танків – 12 344 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.,

артилерійських систем – 49 678 (+77) од.,

РСЗВ – 2 120 (+5) од.,

засобів ППО – 1 635 (+2) од.,

літаків – 442 (+1) од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.,

крилатих ракет – 5 111 (+8) од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259 (+410) од.,

спеціальної техніки – 4 681 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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