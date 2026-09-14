Кабинет Министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. О соответствующем решении сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Леся Карнаух больше не исполняет обязанности главы ГНС

По словам Сергея Корецкого, министру финансов Сергею Марченко уже доручено внести кандидатуры на должность нового руководителя ГНС или лица, которое будет исполнять его обязанности, на рассмотрение следующего заседания правительства.

Леся Карнаух возглавляла Налоговую службу в статусе временной исполняющей обязанности с июня 2025 года. В целом на этой должности она проработала почти 15 месяцев.

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На государственной службе Карнаух работает с 2004 года. До назначения в ГНС она занимала должность заместителя главы Киевской областной военной администрации.

В январе 2025 года ее назначили заместителем главы Налоговой, а уже в мае того же года она заняла должность первого заместителя руководителя ведомства.

Кто именно будет претендовать на вакантное кресло руководителя ГНС, станет известно после представления предложений Минфином во время ближайшего заседания Кабмина.

Фото: ГНС

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