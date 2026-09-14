В понедельник, 14 сентября, президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Соответствующий указ №905/2026 опубликован на сайте главы государства.

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Президент принял решение об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

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– Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора, – говорится в указе Зеленского.

Как указано в документе, решение принято на основании части второй статьи 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

Что известно об операции Карфаген

5 сентября стало известно о спецоперации НАБУ и САП Карфаген. В деле фигурируют сотрудники Офиса генерального прокурора. Следователи проверяют их возможное участие в схеме, связанной с незаконными колл-центрами.

6 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к крышеванию колл-центров. Он также отрицал свою причастность к людям, которые фигурируют в деле.

7 сентября Кравченко сообщил, что готов оставить должность, если об этом попросит президент, Верховная Рада или коллеги. Вечером того же дня он подал заявление об отставке. Свое решение он назвал политическим и отверг обвинения в свой адрес.

Утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ после этого сообщили, что официально Кривоносу подозрение не вручали.

В тот же день стало известно о выезде Кравченко из Украины. В ОГП подтвердили, что целью его заграничной командировки является участие в заседании парламентской сети по похищенным украинским детям.

Однако документы Парламентской ассамблеи Совета Европы опровергают официальную версию относительно причины командировки генерального прокурора Руслана Кравченко за границу, которая заключалась в якобы участии в комитетских слушаниях ПАСЕ.

Повестка дня заседания, которая есть в распоряжении Европейской правды, не содержит упоминания о генеральном прокуроре.

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