Кравченко отстранен от должности генпрокурора – указ Зеленского
- Президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора.
- Решение принято в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения.
В понедельник, 14 сентября, президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Соответствующий указ №905/2026 опубликован на сайте главы государства.
Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Президент принял решение об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
– Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора, – говорится в указе Зеленского.
Как указано в документе, решение принято на основании части второй статьи 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения.
Что известно об операции Карфаген
5 сентября стало известно о спецоперации НАБУ и САП Карфаген. В деле фигурируют сотрудники Офиса генерального прокурора. Следователи проверяют их возможное участие в схеме, связанной с незаконными колл-центрами.
6 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к крышеванию колл-центров. Он также отрицал свою причастность к людям, которые фигурируют в деле.
7 сентября Кравченко сообщил, что готов оставить должность, если об этом попросит президент, Верховная Рада или коллеги. Вечером того же дня он подал заявление об отставке. Свое решение он назвал политическим и отверг обвинения в свой адрес.
Утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ после этого сообщили, что официально Кривоносу подозрение не вручали.
В тот же день стало известно о выезде Кравченко из Украины. В ОГП подтвердили, что целью его заграничной командировки является участие в заседании парламентской сети по похищенным украинским детям.
Однако документы Парламентской ассамблеи Совета Европы опровергают официальную версию относительно причины командировки генерального прокурора Руслана Кравченко за границу, которая заключалась в якобы участии в комитетских слушаниях ПАСЕ.
Повестка дня заседания, которая есть в распоряжении Европейской правды, не содержит упоминания о генеральном прокуроре.