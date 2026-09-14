Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не участвовать в фейковых выборах, которые Кремль планирует провести в период с 18 до 20 сентября.

СБУ призывает жителей ВОТ игнорировать псевдовыборы РФ

Как отмечают в СБУ, оккупанты под руководством кураторов из Москвы снова пытаются привлечь местное население к очередному псевдоплебисциту (фейному голосованию).

Главная цель России состоит в том, чтобы легитимизировать кремлевский режим на временно оккупированных территориях Украины и собрать “голоса” в поддержку провластных российских партий.

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В СБУ напоминают, что во время предыдущих фейковых волеизъявлений (в частности, псевдореферендума 2022 года и “региональных выборов” 2023 года) оккупанты массово заставляли украинцев входить в состав оккупационных избиркомов и проводить агитацию.

Какая ответственность ждет коллаборантов

В СБУ подчеркнули, что любые подобные меры незаконны, а за участие в их организации предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Речь идет о ч. 5 ст. 111-1 (Участие в организации и проведении незаконных выборов или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрена ответственность — до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан на ВОТ не становиться инструментом Кремля и не помогать врагу легитимизировать оккупацию.

Если вы владеете информацией о лицах, которые помогают врагу готовить фейковые выборы, то в СБУ просят сообщать через официальные каналы. В частности, через чат-бот Спали ФСБшника, телефон 1516 или электронную почту 1516@ssu.gov.ua.

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