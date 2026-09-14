Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Кремль планує провести у період з 18 до 20 вересня.

СБУ закликає жителів ТОТ ігнорувати псевдовибори РФ

Як зазначають у СБУ, окупанти під керівництвом кураторів із Москви знову намагаються залучити місцеве населення до чергового псевдоплебісциту (фейкового голосування).

Головна мета Росії полягає в тому, щоб легітимізувати кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України та зібрати голоси на підтримку провладних російських партій.

Зараз дивляться

У СБУ нагадують, що під час попередніх фейкових волевиявлень (зокрема, псевдореферендуму 2022 року та “регіональних виборів” 2023 року) окупанти масово примушували українців входити до складу окупаційних “виборчкомів” і проводити агітацію.

Яка відповідальність чекає на колаборантів

У СБУ наголосили, що будь-які подібні заходи є незаконними, а за участь у їхній організації передбачено сувору кримінальну відповідальність.

Йдеться про ч. 5 ст. 111-1 (Участь в організації та проведенні незаконних виборів або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено відповідальність — до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ закликає громадян на ТОТ не ставати інструментом Кремля та не допомагати ворогу легітимізувати окупацію.

Якщо ви володієте інформацією про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, то в СБУ просять повідомляти через офіційні канали. Зокрема, через чат-бот Спали ФСБшника, телефон 1516 або електронну пошту 1516@ssu.gov.ua.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.