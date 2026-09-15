Номерной знак автомобиля является неотъемлемой частью его идентификации и разрешения на участие в дорожном движении. Управление автомобилем с неосвещенным номерным знаком в темное время суток является нарушением правил дорожного движения и наказывается штрафом. Однако водитель несет ответственность только в том случае, если его вина доказана.

Факты ICTV узнавали, какой штраф можно получить за неосвещенные номерные знаки.

Штраф за отсутствие подсветки номера: сумма

В соответствии с пунктом 2.9. Правил дорожного движения, водитель обязан обеспечить видимость номерного знака в любое время суток. Несоблюдение этого правила, считается административным правонарушением, которое влечет за собой наложение штрафа за неработающую подсветку номера.

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Правоохранительные органы имеют право остановить транспортное средство для проверки соответствия состояния номерного знака требованиям законодательства.

Согласно части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление транспортным средством с неосвещенным номерным знаком в темное время суток наказывается штрафом в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан — 1 190 грн.

Когда надо включать подсветку номерных знаков авто

В соответствии с пунктом 2.9 в ПДД, требование освещать номерные знаки транспортных средств действует не только в темное время суток, но и в случае недостаточной видимости на дороге. Это означает, что водители обязаны обеспечить надлежащее освещение своих номерных знаков и в таких ситуациях:

Когда видимость ограничена из-за тумана.

В период сумерек, когда естественное освещение постепенно уменьшается, а искусственное еще не полностью включено.

Другие условия недостаточной видимости. Это могут быть дождь, снегопад, сильный ветер, который переносит пыль или снег, или другие природные явления, ухудшающие видимость на дороге.

Когда можно не платить штраф за отсутствие подсветки номера

Административная ответственность наступает только при условии доказательства вины водителя, то есть если будет установлено, что он сознательно управлял транспортным средством с неисправным освещением номерного знака.

В случае выявления такого нарушения инспектор полиции имеет право составить акт осмотра транспортного средства, временно задержать его и направить на специальную площадку для устранения неисправности.

Важно отметить, что такие действия инспектора могут осуществляться только при условии участия двух свидетелей или фиксации процесса на фото- или видеокамеру. После устранения неисправности водитель может забрать транспортное средство.

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