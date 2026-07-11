Германия официально разрешила украинцам обменивать национальные водительские права на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Об этом говорится в официальном сообщении по итогам 1067-го пленарного заседания Бундесрата Германии.

Обмен украинских водительских прав в Германии: что изменится

Согласно принятым изменениям, Украину и Черногорию включили в список стран, водительские права которых можно будет обменять на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Сейчас смотрят

Кроме того, Бундесрат расширил список языков, на которых можно сдавать теоретический экзамен для получения водительских прав в Германии. В него добавили украинский и курманджи.

Также Германия будет признавать водительские права третьих стран, если они уже были обменены в другом государстве-члене Европейского Союза.

Отдельными изменениями предусмотрено, что проверку зрения у водителей грузовиков и автобусов смогут проводить не только врачи, но и оптики.

Накануне Кабинет министров Украины также изменил правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В частности, водительские права для водителей легковых автомобилей и мотоциклов будут выдавать сроком на 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта — на пять лет. Также возобновляются обязательные медицинские осмотры при обмене прав в соответствии с категорией транспортного средства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.