Номерний знак автомобіля є невід’ємною частиною його ідентифікації та дозволу на участь у дорожньому русі. Керування автомобілем з неосвітленим номерним знаком в темний час доби є порушенням правил дорожнього руху і карається штрафом. Однак, до відповідальності водія можна притягти лише за умови доведення його вини.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф можна отримати за неосвітлені номерні знаки.

Штраф за відсутність підсвітки номера: сума

Відповідно до пункту 2.9. Правил дорожнього руху, водій зобов’язаний забезпечити видимість номерного знака в будь-яку пору доби. Недотримання цього правила вважається адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу за підсвітку номера, що не працює.

Зараз дивляться

Правоохоронні органи мають право зупинити транспортний засіб для перевірки відповідності стану номерного знака вимогам законодавства.

Відповідно до частини першої статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком у темний час доби карається штрафом у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1 190 грн.

Коли треба вмикати підсвітку номерних знаків авто

Відповідно до пункту 2.9 в ПДР, вимога освітлювати номерні знаки транспортних засобів діє не лише в темну пору доби, а й у разі недостатньої видимості на дорозі. Це означає, що водії зобов’язані забезпечити належне освітлення своїх номерних знаків і в таких ситуаціях:

Коли видимість обмежена через туман .

. У період сутінків , коли природне освітлення поступово зменшується, а штучне ще не повністю увімкнене.

, коли природне освітлення поступово зменшується, а штучне ще не повністю увімкнене. Інші умови недостатньої видимості. Це можуть бути дощ, снігопад, сильний вітер, який переносить пил або сніг, або інші природні явища, що погіршують видимість на дорозі.

Коли можна не платити штраф за відсутність підсвітки номера

Адміністративна відповідальність настає лише за умови доведення вини водія, тобто якщо буде встановлено, що він свідомо керував транспортним засобом з несправним освітленням номерного знака.

У разі виявлення такого порушення інспектор поліції має право скласти акт огляду транспортного засобу, тимчасово затримати його та направити на спеціальний майданчик для усунення несправності.

Важливо зазначити, що такі дії інспектора можуть здійснюватися лише за умови участі двох свідків або фіксації процесу на фото- або відеокамеру. Після усунення несправності водій може забрати транспортний засіб.

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