В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих. За інформацією російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Україна повернула тіла 252 полеглих: що відомо

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Генеральний штаб ЗСУ, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих.

Зазначається, що повернення тіл відбулося за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

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– Невід’ємною складовою цього процесу є робота пошукових груп Гуманітарного проєкту Збройних Сил України На щиті, діяльність яких координує Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України. Під загрозою ударів безпілотників, дистанційного мінування та ворожих обстрілів вони продовжують працювати у складних і небезпечних районах. Бо для тих, хто віддав життя за Україну, дорога додому не може залишитися незавершеною, – повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Надалі правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні дослідження для встановлення осіб репатрійованих загиблих.

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння репатріації.

ЗСУ забезпечать перевезення тіл до визначених державних спеціалізованих установ та їхню передачу правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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