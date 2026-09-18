Загалом від початку минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5 927 дронів-камікадзе та здійснив 2 113 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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