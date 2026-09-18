Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 18 вересня: ЗСУ знищили 1 420 окупантів, 75 артсистем і 1 808 БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 420 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника на 18 вересня перевищили 1 млн 514 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 18 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб
- танків – 12 351 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.
- артилерійських систем – 49 938 (+75) од.
- РСЗВ – 2 142 (+3) од.
- засобів ППО – 1 646 (+1) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 150 442 (+424) од.
- спеціальної техніки – 4 701 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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