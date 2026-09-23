В среду, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он очертил реальные потери российских оккупантов, рассказал об успехах Украины в уничтожении экономического потенциала РФ, предупредил о сложной зиме, а также объявил о новых международных соглашениях в оборонной сфере.

Факты ICTV собрали главные заявления Зеленского из выступления на Генассамблее ООН.

Экономический удар по РФ: потеря контроля над дизельной промышленностью

Зеленский начал свое выступление с цитирования публикации президента США Дональда Трампа в сети Truth Social, где отмечалось, что Россия потеряла контроль над собственной дизельной промышленностью из-за войны.

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Президент подчеркнул, что значительное количество российских НПЗ уже подорвано и выведено из строя. Он объяснил, что главная цель таких атак – лишить Кремль возможности финансировать агрессию.

— В этот понедельник, направляясь в Нью-Йорк, где-то в небе над большим и прекрасным Атлантическим океаном, я прочитал сообщение президента Трампа. Президент написал, что Россия потеряла контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной. И трудно представить более унизительное поражение для страны, имеющей постоянное место в Совете Безопасности ООН и гордящейся своим экспортом нефти, — отметил Зеленский.

Он добавил, что впервые в истории российская нефтяная промышленность работает на последнем дыхании.

— Но сама нефть не является целью Украины — это не наша цель, как бензин или дизель, как фабрики или фактически сами порты. Наша цель – это способность России финансировать эту войну, затягивать ее, делать ее более жестокой и разрушительной, – подчеркнул он.

Потери РФ и цена на каждый километр

Президент раскрыл статистику потерь оккупационной армии, отметив, что с января до августа 2026 года российские войска потеряли на поле боя 248 964 военных убитыми и тяжелоранеными. В подтверждение этого у Украины есть архив видеозаписей из дронов.

— 21 страна в мире имеет меньшее население, чем количество российских военных, потерянных только за восемь месяцев. У нас есть видеоподтверждение по каждой из этих потерь. И это не просто статистика. Это о людях. У нас есть архив видео из дронов. Видео, показывающие тысячи россиян, теряющих жизнь в зонах поражения. Это безумие. Но они все равно продолжают идти туда на смерть, потому что именно этого хочет Путин, – заявил он.

Зеленский отметил, что ценой таких масштабных потерь РФ захватила лишь немного более тысячи квадратных километров, большую часть которых Силы обороны Украины уже отвоевали обратно.

— Чтобы добавить еще одну тысячу квадратных километров, Путин платит 248 людьми за каждый километр. Кто-то все еще считает его благоразумным и умеренным? Его товарищ, лидер Северной Кореи, отправил свои войска в Россию, чтобы усилить слабые места российской армии. Северокорейцы также понесли тяжелые потери. Почему корейцы должны отдавать свою жизнь в войне против Украины? Ким Чен Ын использует их как валюту. И он получает что-то вместо этого, — считает Зеленский.

Передача пленных из КНДР Южной Корее

Президент подтвердил факт передачи двух северокорейских военнопленных Республике Корея и описал жестокость идеологического воспитания в КНДР.

— Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих парней не так легко взять в живых. Один из них попал сюда, понял, что окажется в плену, попытался покончить с собой — и был ошеломлен тем, что судьба не позволила ему умереть. Вот как они воспитывают людей. Это реальность. У них отбирают свободу, право выбора и вбивают в головы, что они должны погибнуть любой ценой, — рассказал он.

Давая оценку российскому диктатору, Зеленский назвал его источником глобальной нестабильности.

– После всего этого вы вообще можете представить его без войны? Он – пациент зеро, тот самый, от кого эта идея войны распространяется дальше. И куда бы она ни проникала, она приносит только боль, нестабильность, новые риски и кризисы, – заверил президент, призвав мир остановить угрозу.

Террор РФ и новые украинские дроны-перехватчики

С начала года Россия выпустила по Украине более 2,1 тысяч ракет разных типов (в частности, более 950 баллистических) и 63 тысяч ударных беспилотников (из них более 7,7 тысяч — это реактивные дроны).

— Россияне запускают реактивные Shahed каждый час против городов, экономики, инфраструктуры. Боевая авиация ведет борьбу с ними 24/7. Выжила бы ваша страна, если бы вам пришлось столкнуться с чем-нибудь подобным? Украина выжила, – подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что Силы обороны уже успешно опробовали четыре новых модели украинских дронов-перехватчиков против российских реактивных беспилотников.

Международные дроновые соглашения и развитие ВПК

Во время пребывания на Генассамблее ООН Украина заключила важные оборонные договоренности.

— Я подписал такое соглашение с Финляндией, и это важно. Также я подписал соглашение о безопасности с Австралией, беспилотники являются ее частью. Кроме того, мы готовим дроновые соглашения с Канадой и другими странами, – объявил президент.

Он добавил, что Украина адаптирует эти форматы под партнеров в Персидском заливе, Южном Кавказе и Европе. Также оборонно-промышленный комплекс производит широкий спектр вооружения — дешевле, быстрее и уже проверенного в реальных боях.

Предупреждение о суровой зиме и привлечении РФ наемников из 47 стран

Зеленский подчеркнул, что украинцы готовятся к сложному зимнему периоду из-за постоянных атак врага на энергетику и теплоснабжение.

— Россия будет продолжать бить по нашей энергосистеме и теплоснабжению. Украинцы понимают, что эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной для России, — утверждает он.

Кроме того, президент раскрыл данные о том, что РФ вовлекает в боевые действия граждан 47 стран мира. В частности, Индии, Непала, Ганы, Таджикистана, Йемена, Кубы, Судана, ЮАР и других.

— Я хочу обратиться к каждому представителю этих 47 стран: вы знаете, что Россия делает с вашими людьми. Они – ваши граждане. Позаботьтесь о них и не позвольте им оказаться на фронте. Не разрешайте Путину втянуть в эту войну. Не позволяйте России прикрывать свой стыд и расплачиваться за безумие жизнями ваших людей, — призвал Зеленский с трибуны ООН.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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