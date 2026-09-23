Украина выражает готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море, если Российская Федерация также продемонстрирует готовность к реальным шагам в направлении деэскалации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на шестом саммите Крымской платформы.

Безопасность судоходства в Черном море

Президент подчеркнул, что украинская сторона уже согласовала условия прохода, которые способны гарантировать безопасность судоходства, поэтому сейчас ожидает ответную реакцию со стороны Москвы.

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— Мы соглашаемся на режим прохода, обеспечивающий безопасность. Сейчас ждем ответа России. Украина готова внести свой вклад в обеспечение спокойного, безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море, если Россия также готова предпринять реальные шаги в направлении деэскалации, — отметил Зеленский.

По словам президента, любой процесс восстановления стабильности должен иметь начало, поэтому Россия обязана стартовать из уважения другим государствам.

В то же время Зеленский утверждает, что неуважение Кремля к международному порядку началось с оккупации Крымского полуострова в 2014 году. Именно поэтому полноценное возвращение мира к нормальной жизни невозможно без освобождения Крыма, восстановления безопасности, защиты людей, освобождения всех пленных и возвращения к фундаментальным принципам международного права.

В настоящее время украинские власти активно работают над обеспечением надежного продовольственного коридора в Черноморском бассейне и бесперебойного экспорта товаров, в которых нуждаются мировые рынки.

Зеленский выразил благодарность Европе, США, Турции, Египту и другим партнерам за поддержку в решении этого вопроса, отметив, что ряд стран уже предоставили конкретные предложения.

— Мы обсудили это с партнерами, многие уже присоединились к работе по обеспечению продовольственной безопасности и безопасной навигации в Черном море. Египет, Индия, Турция уже представили нам варианты. Они выложены на бумаге, — резюмировал президент.

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