Украина недавно отправила в Южную Корею двух северокорейских военнослужащих, которых украинские защитники захватили в плен во время боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украина отправила двух пленных КНДР

Президент отметил исключительную сложность захвата бойцов из Северной Кореи живыми на поле боя. По словам Зеленского, идеологическая обработка и психологическое давление со стороны режима КНДР заставляют солдат идти на крайние меры для избежания плена.

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— Недавно мы отправили двух северокорейских военнопленных в Республику Корею. Этих парней нелегко захватить живыми. Один из них, когда оказался здесь, понял, что его возьмут в плен, и попытался покончить с собой. Он был шокирован тем, что судьба не позволила ему умереть, – рассказал Зеленский.

В январе 2025 года Служба безопасности Украины и Зеленский сообщили о взятии в плен двух военнослужащих из Северной Кореи, воевавших на стороне России в Курской области.

Вскоре в Главном управлении разведки Министерства обороны объяснили, как используют пленных солдат КНДР. По данным ГУР, взятие в плен северокорейских солдат является нужным инцидентом для Украины, поскольку позволяет получить полезную информацию.

Позже Зеленский заявил о готовности Украины передать КНДР их военных, взятых в плен, если лидер Северной Кореи Ким Чен Ын организует обмен этих солдат на украинских защитников, которых в неволе удерживает Россия.

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