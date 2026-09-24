Потери врага на 24 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 540 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 674-е сутки полномасштабной войны превысили 1,523 млн.

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Потери РФ на 24 сентября 2026 года

  • личный состав – около 1 523 980 (+1 540) человек
  • танков – 12 367 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 402 (+15) шт.
  • артиллерийских систем — 50 240 (+24) шт.
  • РСЗО — 2 154 (+2) шт.
  • средств ПВО — 1 669 (+4) шт.
  • самолетов — 443 (+1 (подтверждено за предыдущий период)) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4) шт.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) шт.
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229) шт.
  • специальной техники – 4 740 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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