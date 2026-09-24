Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 24 сентября: ВСУ уничтожили 1540 оккупантов, самолет и 24 артсистемы
Потери врага на 24 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 540 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 674-е сутки полномасштабной войны превысили 1,523 млн.
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Потери РФ на 24 сентября 2026 года
- личный состав – около 1 523 980 (+1 540) человек
- танков – 12 367 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 402 (+15) шт.
- артиллерийских систем — 50 240 (+24) шт.
- РСЗО — 2 154 (+2) шт.
- средств ПВО — 1 669 (+4) шт.
- самолетов — 443 (+1 (подтверждено за предыдущий период)) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 727 (+4) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) шт.
- крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 782 (+229) шт.
- специальной техники – 4 740 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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