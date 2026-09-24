Втрати ворога на 24 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 540 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 674-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,523 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 24 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб
  • танків – 12 367 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.
  • артилерійських систем – 50 240 (+24) од.
  • РСЗВ – 2 154 (+2) од.
  • засобів ППО – 1 669 (+4) од.
  • літаків – 443 (+1 (підтверджено за попередній період) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.
  • крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229) од.
  • спеціальної техніки – 4 740 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Є ознаки підготовки Росією балістичного удару по Україні — ЦПД
РФ готує балістичний обстріл України: Коваленко про загрози та затягування миру

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.