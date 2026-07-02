В Киевской области начал работу инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети Recovery. Проект основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

Проект Recovery — пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают инновационные реабилитационные центры на базе государственных медицинских учреждений.

Новый центр Recovery будет работать на базе одного из ведомственных медицинских учреждений. Ежегодно здесь 500 защитников и защитниц Украины смогут бесплатно получать качественную, доказательную и современную реабилитационную помощь.

В Киевской области начал работу 20-й реабилитационный центр Recovery

Во время открытия нового центра основатель проекта Recovery Виктор Пинчук отметил:

— Ветераны — это наши герои и героини. Они молодые, современные, сильные лидеры. Именно благодаря им существует и будет существовать наше государство, его независимость и суверенитет. Благодаря им Украина имеет свое европейское будущее. На несколько поколений вперед забота о ветеранах должна стать одним из главных приоритетов государства. Они должны быть неотъемлемой частью общества, пользоваться глубоким уважением, а каждый должен осознавать: именно благодаря им существует наша страна. Поэтому все, что связано с поддержкой ветеранов, должно быть безусловным приоритетом. Реабилитация, к сожалению, будет продолжаться годами: кто-то полностью восстановится после травмы, а для кого-то она станет делом всей жизни. Именно поэтому современные реабилитационные центры и высококвалифицированные специалисты будут нужны и сегодня, и завтра, и в будущем.

В центре Recovery обустроено пространство для приема и осмотра пациентов, проведения процедур по физической терапии, лазерной терапии и массажу. Отдельно создана основная реабилитационная зона с большим залом физической терапии, кабинетами эрготерапии, индивидуальных занятий, терапии языка и речи, а также помещениями для работы специалистов мультидисциплинарной команды.

За счет проекта Recovery центр оснащен современным оборудованием, которое позволяет работать с различными функциональными нарушениями, в частности после огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Оборудование помогает восстанавливать походку, функции верхних и нижних конечностей, равновесие, координацию, подвижность суставов и мышечную силу. Кабинеты физической реабилитации оснащены оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом.

Палатное отделение центра Recovery рассчитано на 23 койко-места. Для пациентов обустроены девять палат: семь трехместных, одна одноместная и одна семейная. Все палаты имеют инклюзивные санузлы с душем и оснащены электрическими функциональными кроватями и мебелью для комфортного пребывания. В центре также работает круглосуточный пост медицинской сестры, обустроены манипуляционная, перевязочная и смотровая.

В центре Recovery сформированы две мультидисциплинарные реабилитационные команды. В них входят врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, ассистенты физических терапевтов, эрготерапевт и его ассистент, медицинские сестры по реабилитации, а также врач-терапевт, невролог и кардиолог. Специалисты центра повышают профессиональную квалификацию, проходят стажировки и обучение на образовательных платформах и внедряют современные подходы к реабилитации.

— В физической реабилитации чрезвычайно важно, чтобы в центре внимания был именно пациент — его состояние, потребности, цели и путь восстановления. Когда профессиональная команда работает вокруг человека, а не только вокруг диагноза или травмы, реабилитация становится быстрее, эффективнее и качественнее. Для нас важно не просто восстановить функции, а выстроить доверие и понимание между пациентом и командой. Именно это дает человеку ощущение безопасности, мотивацию двигаться дальше и реальный результат в восстановлении, — Ольга Свист, руководитель направления физической реабилитации.

По состоянию на сегодня в Украине работают 20 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Они функционируют в Виннице, Днепропетровской области (три учреждения), Киеве (два учреждения) и Киевской области (три учреждения), Луцке, Львове, Одессе (два учреждения), Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове. Всего реабилитационную помощь в центрах национальной сети RECOVERY уже получили более 48 000 пациентов.

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