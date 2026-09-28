Резерв+ — это официальное приложение, созданное для военнообязанных.

Оно работает как электронный кабинет, в котором можно просматривать свои данные в реестре Оберіг, самостоятельно исправлять ошибки и подавать запросы в ТЦК и СП.

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно того, что означают статусы от ТЦК в приложении Резерв+ и как действовать, если вы видите неточности в своем профиле.

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Что означают статусы ТЦК в Резерв+

Статус На учете означает, что человек внесен на воинский учет и, в случае получения повестки, должен прибыть в ТЦК.

Если указан статус Призывник — это означает, что человеку еще нет 25 лет. Когда исполнится 25, приложение Резерв+ автоматически изменит статус на военнообязанный. После этого нужно лично явиться в ТЦК и обновить свои данные.

Если этого не сделать, через некоторое время система автоматически снимет человека с учета и внесет в розыск.

Статус На учете у военного означает, что ТЦК и СП еще не передал или не обновил ваши данные. Для военнослужащих правильный статус — Снят с учета.

Чтобы исправить это, в приложении Резерв+ откройте раздел Исправить данные онлайн, выберите пункт Я военный, но до сих пор на учете и отправьте запрос.

Что означает статус ТЦК в приложении Резерв+: Выявлены нарушения правил воинского учета

Такое сообщение появляется, когда за вами зафиксировали нарушение правил воинского учета.

Если статус подсвечен красным, это может означать, что на вас прислали уведомление в Национальную полицию для принудительной доставки в ТЦК.

В такой ситуации важно как можно быстрее обратиться в свой ТЦК, чтобы выяснить причину. Система автоматически присваивает этот статус, если в реестре ТЦК нет никакой актуальной информации о человеке.

Например:

когда призывник после 25 лет не явился в ТЦК для обновления данных;

когда переехал, но не стал на учет по новому месту жительства.

В таком случае система больше не видит его в базе, и лицо вносят в розыск.

Но если вы действующий военнослужащий, это сообщение появилось ошибочно.

Значение статусов ТЦК в Резерв+: Требует уточнения

Этот статус появляется, когда человек есть в реестре Оберіг, но не закреплен ни за одним ТЦК.

Нужно обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить документы для подтверждения данных. Для удобства можете записаться в электронную очередь.

После обновления данные автоматически подтянутся в приложение.

Что означает статус ТЦК в Резерв+: Исключен из учета

Этот статус имеют те, кто:

признан непригодным к службе по решению ВВК;

достиг предельного возраста пребывания на учете.

Такие граждане больше не подлежат воинскому учету. Для действующих военнослужащих работает отдельное приложение — Армия+.

Что означает статус Снят с учета

Этот статус предоставляется, если лицо:

переехало в другой город или область;

проходит военную службу или учится в военном заведении;

отбывает наказание или проходит принудительное лечение;

зачислено в военный оперативный резерв;

исключено с учета по решению Минобороны, СБУ или разведывательных органов.

Что означает сообщение: Данные в реестре Оберіг не найдены

Это означает, что вас нет в реестре или ваши данные записаны с ошибкой.

Нужно обратиться в ТЦК, в котором вы находитесь на учете, и подать запрос на внесение или уточнение информации. Можно записаться в очередь онлайн, чтобы не ждать долго.

Есть ли данные об отсрочке или бронировании в Резерв+

В приложении Резерв+ пользователи могут просматривать информацию о своей отсрочке или бронировании.

Но если после того, как работодатель подал запрос на бронирование через Дію, в течение суток в Резерв+ не появилась соответствующая отметка — скорее всего, возникла проблема с учетными данными.

По словам адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, такое случается довольно часто. В частности, причиной является отсутствие достаточной информации в ТЦК, если военнообязанное лицо находится в розыске или вовремя не прошло ВВК.

— То есть для того чтобы оформить бронирование, нужно, чтобы лицо не находилось в розыске и у него было все в порядке с военно-учетными документами, а данные актуализированы соответствующим образом, — отметила адвокат.

Источник : Минобороны

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