Что значат статусы от ТЦК в приложении Резерв+ и как их исправить
Резерв+ — это официальное приложение, созданное для военнообязанных.
Оно работает как электронный кабинет, в котором можно просматривать свои данные в реестре Оберіг, самостоятельно исправлять ошибки и подавать запросы в ТЦК и СП.
Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно того, что означают статусы от ТЦК в приложении Резерв+ и как действовать, если вы видите неточности в своем профиле.
Что означают статусы ТЦК в Резерв+
Статус На учете означает, что человек внесен на воинский учет и, в случае получения повестки, должен прибыть в ТЦК.
Если указан статус Призывник — это означает, что человеку еще нет 25 лет. Когда исполнится 25, приложение Резерв+ автоматически изменит статус на военнообязанный. После этого нужно лично явиться в ТЦК и обновить свои данные.
Если этого не сделать, через некоторое время система автоматически снимет человека с учета и внесет в розыск.
Статус На учете у военного означает, что ТЦК и СП еще не передал или не обновил ваши данные. Для военнослужащих правильный статус — Снят с учета.
Чтобы исправить это, в приложении Резерв+ откройте раздел Исправить данные онлайн, выберите пункт Я военный, но до сих пор на учете и отправьте запрос.
Что означает статус ТЦК в приложении Резерв+: Выявлены нарушения правил воинского учета
Такое сообщение появляется, когда за вами зафиксировали нарушение правил воинского учета.
Если статус подсвечен красным, это может означать, что на вас прислали уведомление в Национальную полицию для принудительной доставки в ТЦК.
В такой ситуации важно как можно быстрее обратиться в свой ТЦК, чтобы выяснить причину. Система автоматически присваивает этот статус, если в реестре ТЦК нет никакой актуальной информации о человеке.
Например:
- когда призывник после 25 лет не явился в ТЦК для обновления данных;
- когда переехал, но не стал на учет по новому месту жительства.
В таком случае система больше не видит его в базе, и лицо вносят в розыск.
Но если вы действующий военнослужащий, это сообщение появилось ошибочно.
Значение статусов ТЦК в Резерв+: Требует уточнения
Этот статус появляется, когда человек есть в реестре Оберіг, но не закреплен ни за одним ТЦК.
Нужно обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить документы для подтверждения данных. Для удобства можете записаться в электронную очередь.
После обновления данные автоматически подтянутся в приложение.
Что означает статус ТЦК в Резерв+: Исключен из учета
Этот статус имеют те, кто:
- признан непригодным к службе по решению ВВК;
- достиг предельного возраста пребывания на учете.
Такие граждане больше не подлежат воинскому учету. Для действующих военнослужащих работает отдельное приложение — Армия+.
Что означает статус Снят с учета
Этот статус предоставляется, если лицо:
- переехало в другой город или область;
- проходит военную службу или учится в военном заведении;
- отбывает наказание или проходит принудительное лечение;
- зачислено в военный оперативный резерв;
- исключено с учета по решению Минобороны, СБУ или разведывательных органов.
Что означает сообщение: Данные в реестре Оберіг не найдены
Это означает, что вас нет в реестре или ваши данные записаны с ошибкой.
Нужно обратиться в ТЦК, в котором вы находитесь на учете, и подать запрос на внесение или уточнение информации. Можно записаться в очередь онлайн, чтобы не ждать долго.
Есть ли данные об отсрочке или бронировании в Резерв+
В приложении Резерв+ пользователи могут просматривать информацию о своей отсрочке или бронировании.
Но если после того, как работодатель подал запрос на бронирование через Дію, в течение суток в Резерв+ не появилась соответствующая отметка — скорее всего, возникла проблема с учетными данными.
По словам адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, такое случается довольно часто. В частности, причиной является отсутствие достаточной информации в ТЦК, если военнообязанное лицо находится в розыске или вовремя не прошло ВВК.
— То есть для того чтобы оформить бронирование, нужно, чтобы лицо не находилось в розыске и у него было все в порядке с военно-учетными документами, а данные актуализированы соответствующим образом, — отметила адвокат.