Предложения о возможном перемирии поступили от США, Индии, Турции и Египта, а Киев готов рассматривать разные его форматы.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал во время встречи с журналистами 1 октября.

Какие четыре предложения о перемирии получила Украина

По словам Сибиги, самым широким является предложение Индии. Министр отметил, что Индия впервые предложила сыграть роль в этом процессе, а Украина уже озвучила свое видение того, как все должно происходить.

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Киев готов к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только если они будут идти вместе.

— Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море… Что касается энергетики — это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру, — рассказал Сибига.

Еще два предложения касаются продовольственного перемирия в Черном море. Первое выдвинула Турция, второе, аналогичное, — Египет.

Сибига объяснил, что Египет на треть зависит от украинского зерна, а также в значительных объемах — от российского, поэтому решение этого вопроса для страны критически важно.

Четвертое предложение поступило от США и касается энергетического перемирия. По словам главы МИД, его обсуждали во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сибига заявил, что, по мнению украинской стороны, встреча Зеленского и Путина могла бы привести к согласованию перемирия.

— Мы готовы к разным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии нынешнего столкновения. Мы все это донесли, и американцы это приняли и тоже работают в этом направлении, — подчеркнул министр.

В то же время 1 октября Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба Валдай назвал бессмысленной идею взаимного прекращения ударов по НПЗ и судам.

Он заявил, что даже в случае прекращения украинских ударов по российским НПЗ РФ не сможет увеличить экспорт дизельного топлива из-за санкционных ограничений.

По словам Путина, обсуждать такие договоренности можно, но только исходя из взаимных интересов.