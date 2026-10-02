Пропозиції щодо можливого перемир’я надійшли від США, Індії, Туреччини та Єгипту, а Київ готовий розглядати різні його формати.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів під час зустрічі з журналістами 1 жовтня.

Які чотири пропозиції щодо перемир’я отримала Україна

За словами Сибіги, найбільш широкою є пропозиція Індії. Міністр зазначив, що Індія вперше запропонувала відігравати роль у цьому процесі, а Україна вже озвучила своє бачення того, як усе має відбуватися.

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Київ готовий до енергетичного та Чорноморського перемир’я, однак лише за умови їхнього поєднання.

— Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир’я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир’я в Чорному морі… Що стосується енергетики – це повне енергетичне перемир’я, зупинка ударів по всіх енергетичних об’єктах, зокрема портовій інфраструктурі, – розповів Сибіга.

Ще дві пропозиції стосуються продовольчого перемир’я у Чорному морі. Першу висунула Туреччина, другу, аналогічну, — Єгипет.

Сибіга пояснив, що Єгипет на третину залежить від українського зерна, а також у значних обсягах — від російського, тому вирішення цього питання для країни критично важливе.

Четверта пропозиція надійшла від США та стосується енергетичного перемир’я. За словами глави МЗС, її обговорювали під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Сибіга заявив, що, на думку української сторони, зустріч Зеленського і Путіна могла б привести до узгодження перемир’я.

— Ми готові до різних форматів перемир’я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку, – наголосив міністр.

Водночас 1 жовтня Володимир Путін під час засідання дискусійного клубу Валдай назвав безглуздою ідею взаємного припинення ударів по НПЗ та суднах.

Він заявив, що навіть у разі припинення українських ударів по російських НПЗ РФ не зможе збільшити експорт дизельного пального через санкційні обмеження.

За словами Путіна, обговорювати такі домовленості можна, однак лише виходячи із взаємних інтересів.

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