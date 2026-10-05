Информация о том, что хакеры взломали сайт АТБ и завладели персональными данными миллионов пользователей, не соответствует действительности. Все данные покупателей, сотрудников и партнеров остаются в полной безопасности.

Об этом сообщили представитель компании Сергей Демченко в комментарии РБК-Украина и подтверждает АТБ на Facebook-странице.

В АТБ опровергли хакерские заявления о краже базы данных

В компании подтвердили факт атаки на цифровые ресурсы, однако заверили, что утечки конфиденциальной информации не произошло.

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— Действительно, хакерская атака произошла на ресурсы компании, никаких данных не затронули, потому что на ресурсах никаких персональных данных не содержится. Опасности не существует, — подчеркнул Демченко.

Также на своей официальной странице компания АТБ сообщила, что временная заставка на сайте не повлияла на безопасность данных клиентов.

— Сайт полностью контролируется АТБ, а вся информация надежно защищена. Просим доверять только официальным сообщениям компании. Пока сервисы временно не работают из-за проведения технических работ. Простите за неудобства. О возобновлении работы сообщим в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Демченко добавил, что АТБ официальный сайт временно закрыли, пока специалисты по кибербезопасности разбираются с ситуацией. В компании надеются решить этот вопрос в ближайшее время.

АТБ взломали: что предшествовало и какие требования выдвигали хакеры

Ранее в сети появились сообщения с угрозами от хакеров, утверждавших, что якобы сайт АТБ взломали, поэтому он испытал утечку данных. Они требовали $400 тыс. за два часа за то, чтобы не выкладывать информацию в сеть, даже опубликовав таймер обратного отсчета.

Злоумышленники заявили, что в их руках якобы оказались:

данные 7,9 млн. клиентов (номера телефонов, электронные почты, имена, адреса и хеши паролей);

паспортные данные 127,2 тыс. сотрудников;

история 11,48 млн заказов;

ИНН, ОКПО и контакты 50,3 тыс. поставщиков;

68 тыс. аккаунтов Active Directory;

исходный код 524 репозиториев из GitLab.

Мошенники распространили фотографии якобы полученных файлов. Однако в АТБ заверили, что указанная информация на ресурсах не хранится, а ситуация находится под полным контролем.

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