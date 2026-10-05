В АТБ спростували злам сайту та викрадення даних мільйонів клієнтів
- У компанії АТБ спростували інформацію про те, що хакери зламали їхній сайт, викрали персональні дані клієнтів і співробітників.
- Наразі ресурси закриті для проведення технічних робіт, а вся інформація покупців перебуває в безпеці.
Інформація про те, що хакери зламали сайт АТБ та заволоділи персональними даними мільйонів користувачів, не відповідає дійсності. Усі дані покупців, співробітників та партнерів залишаються в повній безпеці.
Про це повідомили речник компанії Сергій Демченко у коментарі РБК-Україна та підтверджує АТБ на Facebook–сторінці.
В АТБ спростували заяви хакерів про викрадення бази даних
У компанії підтвердили факт атаки на цифрові ресурси, однак запевнили, що витоку конфіденційної інформації не відбулося.
— Дійсно, хакерська атака відбулась на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує, — наголосив Демченко.
Також на своїй офіційній сторінці компанія АТБ повідомила, що тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку даних клієнтів.
— Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена. Просимо довіряти тільки офіційним повідомленням компанії. Наразі сервіси тимчасово не працюють через проведення технічних робіт. Вибачте за незручності. Про відновлення роботи повідомимо найближчим часом, — йдеться в повідомленні.
Демченко додав, що АТБ офіційний сайт тимчасово закрили, поки фахівці з кібербезпеки розбираються з ситуацією. У компанії сподіваються вирішити це питання найближчим часом.
АТБ зламали: що передувало та які вимоги висували хакери
Раніше в мережі з’явилися повідомлення з погрозами від хакерів, які стверджували, що нібито сайт АТБ зламали, тому він зазнав витоку даних. Вони вимагали $400 тис. протягом двох годин за те, щоб не викладати інформацію в мережу, навіть опублікувавши таймер зворотного відліку.
Зловмисники заявили, що в їхніх руках нібито опинилися:
- дані 7,9 млн клієнтів (номери телефонів, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів);
- паспортні дані 127,2 тис. співробітників;
- історія 11,48 млн замовлень;
- ІПН, ОКПО та контакти 50,3 тис. постачальників;
- 68 тис. облікових записів Active Directory;
- вихідний код 524 репозиторіїв із GitLab.
Шахраї поширили фотографії нібито здобутих файлів. Проте в АТБ запевнили, що зазначена інформація на ресурсах не зберігається, а ситуація перебуває під повним контролем.