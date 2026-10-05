Інформація про те, що хакери зламали сайт АТБ та заволоділи персональними даними мільйонів користувачів, не відповідає дійсності. Усі дані покупців, співробітників та партнерів залишаються в повній безпеці.

Про це повідомили речник компанії Сергій Демченко у коментарі РБК-Україна та підтверджує АТБ на Facebook–сторінці.

В АТБ спростували заяви хакерів про викрадення бази даних

У компанії підтвердили факт атаки на цифрові ресурси, однак запевнили, що витоку конфіденційної інформації не відбулося.

Зараз дивляться

— Дійсно, хакерська атака відбулась на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує, — наголосив Демченко.

Також на своїй офіційній сторінці компанія АТБ повідомила, що тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку даних клієнтів.

— Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена. Просимо довіряти тільки офіційним повідомленням компанії. Наразі сервіси тимчасово не працюють через проведення технічних робіт. Вибачте за незручності. Про відновлення роботи повідомимо найближчим часом, — йдеться в повідомленні.

Демченко додав, що АТБ офіційний сайт тимчасово закрили, поки фахівці з кібербезпеки розбираються з ситуацією. У компанії сподіваються вирішити це питання найближчим часом.

АТБ зламали: що передувало та які вимоги висували хакери

Раніше в мережі з’явилися повідомлення з погрозами від хакерів, які стверджували, що нібито сайт АТБ зламали, тому він зазнав витоку даних. Вони вимагали $400 тис. протягом двох годин за те, щоб не викладати інформацію в мережу, навіть опублікувавши таймер зворотного відліку.

Зловмисники заявили, що в їхніх руках нібито опинилися:

дані 7,9 млн клієнтів (номери телефонів, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів);

паспортні дані 127,2 тис. співробітників;

історія 11,48 млн замовлень;

ІПН, ОКПО та контакти 50,3 тис. постачальників;

68 тис. облікових записів Active Directory;

вихідний код 524 репозиторіїв із GitLab.

Шахраї поширили фотографії нібито здобутих файлів. Проте в АТБ запевнили, що зазначена інформація на ресурсах не зберігається, а ситуація перебуває під повним контролем.

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