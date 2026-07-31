Модель искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic получила несанкционированный доступ к системам трех сторонних организаций.

Это произошло из-за технической ошибки, которая позволила ИИ выйти в общедоступный Интернет из якобы изолированной тестовой среды.

ИИ-модель Claude совершила хакерские атаки во время испытаний

Инцидент произошел во время масштабных оценок кибербезопасности по методу “захвата флага” (поиск скрытых данных в смоделированных сетях). Подсказки для ИИ указывали, что доступа к сети нет, однако из-за некорректной конфигурации партнерской компании Irregular тестовые системы оставались подключенными к интернету.

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Проблема коснулась трех моделей: Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 и внутренней исследовательской модели.

Claude скомпрометировал инфраструктуру пострадавших организаций, используя базовые методы, такие как использование слабых паролей и неаутентифицированных конечных точек.

Две из трех пострадавших организаций даже не подозревали о проникновении, пока с ними не связались представители Anthropic. С третьей компанией разработчики до сих пор пытаются выйти на связь.

Представители Anthropic отметили, что обнаружили эти инциденты после активного пересмотра своих протоколов оценки кибербезопасности.

Также в компании подчеркнули, что этот случай свидетельствует о реализации давних опасений экспертов: быстрое развитие возможностей ИИ создает новые риски для безопасности, а сами разработчики могут оказаться не готовы к тому, что их модели будут использоваться для эксплуатации уязвимостей.

В Anthropic подчеркнули необходимость срочного усиления контроля за тестовыми средами, поскольку ИИ-модели становятся все более способными к совершению реальных кибератак.

Источник : The Guardian

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