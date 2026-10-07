На данный момент угроз из-за возможной вспышки чумы в РФ для нашего государства нет, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в Киеве.

Угрозы вспышки чумы в Украине пока нет

Украина внимательно следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России.

По его словам, ситуацию контролируют профильные украинские службы и система здравоохранения.

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– Мы следим, и наши компетентные органы, и наша система здравоохранения. Буквально на днях я сам слышал один из их брифингов, то есть следят очень внимательно, следят за происходящей там ситуацией. По состоянию на данный момент никаких угроз для Украины нет, – сообщил Тихий.

Он также отметил, что пассажиропоток между Украиной и Россией фактически отсутствует, что дополнительно снижает потенциальные риски.

Тихий подверг резкой критике действия российских властей, заявив, что ее реакция напоминает практики советских времен — с сокрытием информации и нежеланием признавать реальные масштабы проблем.

Напомним, что в начале октября 2026 года в России появились сообщения о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области после смерти 28-летней сотрудницы местного противочумного института Дарьи Шипиловой.

По неофициальной информации, в конце сентября в лаборатории могла быть повреждена пробирка с возбудителем чумы Yersinia pestis. Через несколько дней женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, после чего она скончалась.

Посольство США в России сообщило, что следит за ситуацией и призвало американских граждан в Иркутской области избегать медицинских учреждений, где могли фиксировать подозрительные случаи заболевания.

В то же время российские власти отрицают утечку возбудителя и вспышку чумы. Официальной причиной смерти сотрудницы называют пневмонию неизвестной этиологии, а сообщения СМИ в Кремле назвали ложными.

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