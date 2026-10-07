Наразі загроз через можливий спалах чуми в РФ для нашої держави немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу в Києві.

Загрози спалаху чуми в Україні наразі немає

Україна уважно стежить за повідомленнями про можливий спалах чуми в Росії.

За його словами, ситуацію контролюють профільні українські служби та система охорони здоров’я.

Зараз дивляться

– Ми слідкуємо, і наші компетентні органи, і наша система охорони здоров’я. Буквально днями я сам чув один з їхніх брифінгів, тобто слідкують дуже уважно, стежать за ситуацією, яка там відбувається. Станом на зараз, жодних загроз для України немає, – повідомив Тихий.

Він також зауважив, що пасажиропотік між Україною та Росією фактично відсутній, що додатково знижує потенційні ризики.

Тихий різко розкритикував дії російської влади, заявивши, що її реакція нагадує практики радянських часів — із приховуванням інформації та небажанням визнавати реальні масштаби проблем.

На початку жовтня 2026 року в Росії з’явилися повідомлення про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці місцевого протичумного інституту Дар’ї Шипілової.

Нагадаємо, що, за неофіційною інформацією, наприкінці вересня в лабораторії могла бути пошкоджена пробірка зі збудником чуми Yersinia pestis. Через кілька днів жінку госпіталізували з важкою пневмонією, після чого вона померла.

Посольство США в Росії повідомило, що стежить за ситуацією, та закликало американських громадян в Іркутській області уникати медичних установ, де могли фіксувати підозрілі випадки захворювання.

Водночас російська влада заперечує витік збудника та спалах чуми. Офіційною причиною смерті співробітниці називають пневмонію невідомої етіології, а повідомлення ЗМІ в Кремлі назвали неправдивими.

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