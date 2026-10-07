Президент США Дональд Трамп заявил, что “очень скоро” поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным о ситуации вокруг возможного случая легочной чумы в России.

Об этом сообщает Associated Press.

Разговор Трампа и Путина о вероятной вспышке легочной чумы в России

Отвечая на вопрос об оценках американской разведки, президент США отметил, что Вашингтон ведет “очень глубокие обсуждения” этой ситуации.

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— Мы сможем сообщить об этом, вероятно, завтра, — добавил Трамп.

Накануне президент США заявил о готовности помочь России. Он назвал чуму “тяжелой болезнью”, возбудители которой стали сильнее, “как армия”.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения риск распространения болезни за пределы России оценили как “очень низкий”. В организации также сообщили, что поддерживают связь с российскими властями.

Официально в России смерть сотрудницы противочумного института до сих пор объясняют пневмонией неизвестного происхождения.

Ранее посольство США в России призвало американских граждан, находящихся в Иркутской области, избегать медицинских учреждений, где, по сообщениям, зафиксировали случаи заболевания легочной чумой.

Американская дипломатическая миссия заявляла, что ей известно о публикациях, касающихся подозрения на легочную чуму в Иркутской области, смерти человека, а также введения карантинных мер и закрытия больниц.

Американцам в Иркутской области рекомендовали следовать указаниям местных органов здравоохранения, немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении лихорадки или симптомов со стороны дыхательных путей и следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после возвращения из региона.

Напомним, что в России умерла 28-летняя Дарья Шипилова — лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Официальной причиной смерти российские власти назвали пневмонию неизвестного происхождения.

В то же время в российских СМИ и соцсетях ходили слухи, что женщина могла разбить пробирку с возбудителем чумы прямо в лаборатории, после чего заразилась.

Российские власти отрицают аварию в научном учреждении и заявляют, что смерть сотрудницы не связана с ее профессиональной деятельностью.