Посольство США в России призвало американских граждан, находящихся в Иркутской области, избегать медицинских учреждений, где зафиксировали случаи заболевания легочной чумой. Американская дипломатическая миссия следит за ситуацией в регионе после сообщений о летальном случае, вызванном этой опасной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте Посольства США в РФ.

Обращение посольства США к американцам в Иркутской области

В посольстве США в России отметили, что им известно о публикациях в прессе о подозрении на легочную чуму в Иркутской области, повлекшей смерть человека, а также о введении карантинных мер и закрытии больниц.

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— Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, — говорится в официальном заявлении.

Там также отметили, что возможности правительства США оказывать помощь своим гражданам в России существенно ограничены, особенно за пределами Москвы. Кроме того, на сотрудников американского правительства могут распространяться дополнительные ограничения по передвижению по регионам из соображений безопасности и здравоохранения.

В этой связи гражданам США в Иркутской области рекомендуют:

строго соблюдать указания местных органов здравоохранения;

немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении лихорадки или симптомов со стороны дыхательных путей;

при посещении региона — внимательно следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после возвращения.

В посольстве также напомнили, что для РФ действует самый высокий, четвертый уровень предостережения от Госдепартамента США — не путешествовать. Всем американцам, до сих пор находящимся на территории России, советуют немедленно уехать из страны.

Вспышка легочной чумы в России

Ранее в России умерла 28-летняя Дарья Шипилова — лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Официальной причиной смерти российские органы назвали пневмонию невыясненного происхождения.

В то же время в российских медиа и соцсетях распространяется информация о том, что женщина могла разбить пробирку с возбудителем чумы непосредственно в лаборатории, что и привело к ее инфицированию и смерти.

Официальные власти Российской Федерации категорически отрицают факт аварии в научном учреждении и убеждают, что смерть сотрудницы якобы не связана с ее профессиональной деятельностью.

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