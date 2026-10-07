Подозрение на легочную чуму в РФ: посольство США призвало американцев избегать больниц
- Посольство США в России призвало американцев в Иркутской области избегать медицинских учреждений из-за сообщения о смерти человека от подозрения на легочную чуму.
- По данным СМИ, погибшей оказалась лаборантка местного института, а в регионе вводятся карантинные меры.
Посольство США в России призвало американских граждан, находящихся в Иркутской области, избегать медицинских учреждений, где зафиксировали случаи заболевания легочной чумой. Американская дипломатическая миссия следит за ситуацией в регионе после сообщений о летальном случае, вызванном этой опасной инфекцией.
Об этом сообщается на официальном сайте Посольства США в РФ.
Обращение посольства США к американцам в Иркутской области
В посольстве США в России отметили, что им известно о публикациях в прессе о подозрении на легочную чуму в Иркутской области, повлекшей смерть человека, а также о введении карантинных мер и закрытии больниц.
— Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, — говорится в официальном заявлении.
Там также отметили, что возможности правительства США оказывать помощь своим гражданам в России существенно ограничены, особенно за пределами Москвы. Кроме того, на сотрудников американского правительства могут распространяться дополнительные ограничения по передвижению по регионам из соображений безопасности и здравоохранения.
В этой связи гражданам США в Иркутской области рекомендуют:
- строго соблюдать указания местных органов здравоохранения;
- немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении лихорадки или симптомов со стороны дыхательных путей;
- при посещении региона — внимательно следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после возвращения.
В посольстве также напомнили, что для РФ действует самый высокий, четвертый уровень предостережения от Госдепартамента США — не путешествовать. Всем американцам, до сих пор находящимся на территории России, советуют немедленно уехать из страны.
Вспышка легочной чумы в России
Ранее в России умерла 28-летняя Дарья Шипилова — лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Официальной причиной смерти российские органы назвали пневмонию невыясненного происхождения.
В то же время в российских медиа и соцсетях распространяется информация о том, что женщина могла разбить пробирку с возбудителем чумы непосредственно в лаборатории, что и привело к ее инфицированию и смерти.
Официальные власти Российской Федерации категорически отрицают факт аварии в научном учреждении и убеждают, что смерть сотрудницы якобы не связана с ее профессиональной деятельностью.