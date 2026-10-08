Ночная атака на Украину: Россия запустила 142 дрона, 82 из них — реактивные
В ночь на 8 октября Россия атаковала Украину 142 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 8 октября: чем атаковала РФ
В ночь на 8 октября, начиная с 18:00 7 октября, российские войска атаковали Украину 142 беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, 82 из которых были реактивными;
- беспилотники Гербер;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Шаталова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 09:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в семи местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 09:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.