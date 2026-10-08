В ночь на 8 октября Россия атаковала Украину 142 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 октября: чем атаковала РФ

В ночь на 8 октября, начиная с 18:00 7 октября, российские войска атаковали Украину 142 беспилотниками.

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Во время атаки противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, 82 из которых были реактивными;

беспилотники Гербер;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Шаталова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в семи местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 09:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.