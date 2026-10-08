Сегодня и завтра предстоят важные переговоры с украинскими партнерами. Киев рассчитывает, что они дадут конкретный результат для усиления защиты Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о важных переговорах с партнерами

— Благодарен партнерам, не умолчавшим вчера об этих российских преступлениях. Но важно, чтобы поддержка на словах приобретала конкретные формы в новых оборонных пакетах для украинской защиты, – заявил Зеленский.

По словам президента, поставка антибаллистических средств, амуниции в украинскую боевую авиацию и инвестиции в перехватчики — все это фактически работает на сохранение жизней каждый день.

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Зеленский добавил, что сегодня и завтра будут важны переговоры с партнерами. Президент выразил надежду, что они дадут конкретный результат для усиления защиты.

Завершение спасательной операции в Прилуках

Президент Украины сообщил о завершении спасательных работ в Прилуках после попадания российской ракеты в жилую пятиэтажку, а также заявил о продолжении серии жестоких ударов РФ по украинским регионам.

Количество погибших в результате удара в Прилуках возросло до 22 человек, среди которых есть пятеро детей.

Травмы и ранения получили 54 человека, в частности семеро детей. К ликвидации последствий и разбору завалов привлекли более 500 специалистов экстренных служб. Спасателям удалось спасти 15 человек, среди них есть пятилетний ребенок.

Атаки на Краматорск, Киев, Одесскую область и энергетику

После обстрела Прилук российские войска продолжили наносить удары по разным регионам Украины. Всего разрушения и повреждения инфраструктуры зафиксировано в 10 областях:

Краматорск: утром РФ нанесла удар авиабомбой по остановке общественного транспорта. По состоянию на данный момент, известно о 33 погибших и 18 раненых;

Киев: вечером из-за удара по жилому дому погибли два человека, еще четверо получили ранения (среди раненых — двое детей);

Одесская область: в результате атаки вражеского дрона поврежден приют для животных.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры вновь оказались под вражескими ударами.

Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате российского террора, поблагодарил спасателей и медиков за круглосуточную работу.

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