Велика Британія може долучитися до фінансування закупівлі систем протиповітряної оборони та ракет для них в інших країнах.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час поїздки до Прилук. Він відвідав місто разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом.

Велика Британія може профінансувати системи ППО

За словами глави держави, Україна визначила відповідні пакети ППО, які можна придбати. Розглядаються закупівлі у США та інших державах, зокрема на Близькому Сході та в Азії.

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Зеленський зазначив, що українське виробництво засобів протиповітряної оборони поступово збільшується, проте наразі його потужностей недостатньо, щоб забезпечити потреби великої країни.

— Люди не можуть чекати, поки Україна самостійно виготовить усі необхідні засоби захисту, — наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні та завтра мають відбутися важливі переговори з українськими партнерами. Київ очікує, що за їхніми підсумками буде отримано конкретний результат для посилення захисту України.

Днями президент повідомив про посилення російських атак на Україну. За його словами, протягом минулого тижня РФ запустила понад 1 900 ударних дронів, понад 800 із них були реактивними.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час ударів по Україні.

Якщо у червні російські війська застосували близько 350 таких БпЛА, то у вересні їхня кількість сягнула приблизно 3 500.

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