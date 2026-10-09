У трьох районах Києва призупинили рух громадського транспорту: яка причина
У трьох районах Києва виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги.
Про зміни повідомили у Київпастрансі.
У Києві призупинили рух громадського транспорту 9 жовтня: що відомо
У Києві вранці 9 жовтня через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту.
За інформацією Київпастрансу, обмеження стосуються трьох районів столиці: Оболонського, Подільського та Святошинського.
Для перевезення пасажирів збільшили кількість рухомого складу на автобусних маршрутах №32 та №99.
Крім того, організували рух тимчасових автобусів:
- №12т — від площі Шевченка до Пущі-Водиці;
- №19т — від Контрактової площі до площі Шевченка.
Які саме маршрути громадського транспорту призупинили роботу та коли їхній рух відновлять, наразі не уточнюється.
У Київпастрансі пообіцяли додатково повідомити про відновлення руху та подальші зміни. Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.
Напередодні, 8 жовтня, російські війська завдали удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва.
Внаслідок атаки в столиці виникли масштабні аварійні відключення електроенергії.
У ДТЕК зазначили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури графіки погодинних відключень не діяли.
Загалом, упродовж минулої доби 8 жовтня у Києві та області двічі запроваджували екстрені відключення світла — вранці та ввечері.
Через проблеми із зовнішнім електропостачанням у столиці також повністю зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.