У трьох районах Києва виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги.

Про зміни повідомили у Київпастрансі.

У Києві призупинили рух громадського транспорту 9 жовтня: що відомо

У Києві вранці 9 жовтня через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту.

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За інформацією Київпастрансу, обмеження стосуються трьох районів столиці: Оболонського, Подільського та Святошинського.

Для перевезення пасажирів збільшили кількість рухомого складу на автобусних маршрутах №32 та №99.

Крім того, організували рух тимчасових автобусів:

№12т — від площі Шевченка до Пущі-Водиці;

№19т — від Контрактової площі до площі Шевченка. Які саме маршрути громадського транспорту призупинили роботу та коли їхній рух відновлять, наразі не уточнюється. У Київпастрансі пообіцяли додатково повідомити про відновлення руху та подальші зміни. Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

Напередодні, 8 жовтня, російські війська завдали удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва.

Внаслідок атаки в столиці виникли масштабні аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури графіки погодинних відключень не діяли.

Загалом, упродовж минулої доби 8 жовтня у Києві та області двічі запроваджували екстрені відключення світла — вранці та ввечері.

Через проблеми із зовнішнім електропостачанням у столиці також повністю зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

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