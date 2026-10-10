Інтенсивність російських атак на енергетичну інфраструктуру України зростає.

Через загрозу аварійних ситуацій міська влада Києва рекомендує мешканцям заздалегідь подбати про найнеобхідніше, зокрема зробити запаси води щонайменше на три доби.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Киян закликали зробити запаси

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання всім споживачам, а міські комунальні служби намагаються повернути водопостачання до штатного режиму.

Однак через зростання інтенсивності російських обстрілів мешканцям столиці рекомендують підготуватися до можливих перебоїв зі світлом і водою.

Насамперед міська влада закликає зробити запаси питної та технічної води.

На одну дорослу людину на добу необхідно:

3 літри питної води;

10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Запасів має вистачити щонайменше на три доби. Таким чином, одній людині рекомендують підготувати 9 літрів питної та 30–36 літрів технічної води.

У Києві також є 155 бюветних комплексів, які можуть працювати від генераторів у разі знеструмлень.

Окрім запасів води, киянам рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та портативні зарядні станції.

Також міська влада радить утеплити помешкання: заклеїти стики вікон, перевірити їхню зовнішню ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною і батареєю.

На випадок відключень електроенергії варто підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники та запасні батарейки.

Крім того, мешканців столиці закликають зробити запас продуктів тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування.

Окрему увагу рекомендують приділити безпеці під час пересування вулицями в темну пору доби. Для цього варто носити світловідбивальні елементи на одязі, сумках або рюкзаках.

У КМВА також закликали киян стежити за офіційними повідомленнями міської влади щодо ситуації в столиці.

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