В ближайшие дни сохраняется особая угроза новых ракетных атак РФ по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 октября.

Зеленский предупредил об особой угрозе ракетных ударов со стороны РФ

Президент заявил, что в ближайшие дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов со стороны России. Он подчеркнул, что на фоне угрозы новых ударов Украине нужны дополнительные пакеты средств противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

— К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и нужно предпринимать совместные смелые шаги, — заявил президент.

Глава государства поблагодарил Макрона за поддержку Украины и отметил, что работа с международными партнерами над дополнительными пакетами ПВО продолжается.

Еще одной темой разговора президентов Украины и Франции стали проблемы, связанные с ослаблением санкций против нефтепродуктов.

Зеленский подчеркнул, что Россия не должна получать дополнительных возможностей для продолжения войны.

По его словам, россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны.

Президент также сообщил, что Украина продолжает координировать дальнейшие шаги с международными партнерами. В частности, идет подготовка новых встреч.

Разговор лидеров Украины и Франции состоялся во время сегодняшней баллистической атаки РФ на Киев.

Напомним, что днем 10 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В столице зафиксировали попадания и падение обломков в нескольких районах.

В частности, в Оболонском районе под удар попало здание ресторана, где возник пожар. По другому адресу обломки ракеты упали во дворе жилого дома и повредили одноэтажное здание.

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали семь человек. Пятерых госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.