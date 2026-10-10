Россия может продолжить ракетные удары в ближайшие дни — Зеленский
- Владимир Зеленский предупредил об особой угрозе новых ракетных ударов со стороны России в ближайшие дни.
- Президент обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном угрозу новых обстрелов и меры, которые нужно принять для защиты Украины.
В ближайшие дни сохраняется особая угроза новых ракетных атак РФ по Украине.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 октября.
Зеленский предупредил об особой угрозе ракетных ударов со стороны РФ
Президент заявил, что в ближайшие дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов со стороны России. Он подчеркнул, что на фоне угрозы новых ударов Украине нужны дополнительные пакеты средств противовоздушной обороны.
— К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и нужно предпринимать совместные смелые шаги, — заявил президент.
Глава государства поблагодарил Макрона за поддержку Украины и отметил, что работа с международными партнерами над дополнительными пакетами ПВО продолжается.
Еще одной темой разговора президентов Украины и Франции стали проблемы, связанные с ослаблением санкций против нефтепродуктов.
Зеленский подчеркнул, что Россия не должна получать дополнительных возможностей для продолжения войны.
По его словам, россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны.
Президент также сообщил, что Украина продолжает координировать дальнейшие шаги с международными партнерами. В частности, идет подготовка новых встреч.
Разговор лидеров Украины и Франции состоялся во время сегодняшней баллистической атаки РФ на Киев.
Напомним, что днем 10 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В столице зафиксировали попадания и падение обломков в нескольких районах.
В частности, в Оболонском районе под удар попало здание ресторана, где возник пожар. По другому адресу обломки ракеты упали во дворе жилого дома и повредили одноэтажное здание.
По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали семь человек. Пятерых госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.