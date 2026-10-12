Після ураження дата-центрів російської компанії Яндекс у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв’язку в понеділок, 12 жовтня.

Після ураження дата-центрів Яндекса стало менше ботів

– До речі, коли ми почали реагувати на російську операцію проти наших центрів обробки даних і коли наші удари досягли дата-центрів Яндекса, раптом стало трохи легше дихати у багатьох соціальних мережах. Багато людей, дуже багато людей це помітили, – зазначив президент.

За його словами, у соцмережах поменшало ненависті, розбрату та провокацій, оскільки кількість ботів скоротилася. Зеленський наголосив, що їхнє походження було цілком очевидним.

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Президент додав, що зникнення ботів після відключення Яндекса вкотре свідчить про те, що Європа не є джерелом проблем.

– Найголовніше – нам потрібно, щоб люди в Америці щоранку, коли день у Європі вже наближається до вечора, дійсно бачили, що відбувається, бачили правду. Ми прагнемо миру, – наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна готова співпрацювати зі США та іншими партнерами, щоб завершити війну РФ проти України та війну на Близькому Сході.

За словами президента, бойові дії на Близькому Сході спричиняють численні глобальні проблеми, включно з кризовими явищами. Україна готова спільно з партнерами працювати над розв’язанням інших викликів.

Трафік російських ботів суттєво скоротився

За останні кілька днів трафік російських ботів суттєво скоротився після виведення з ладу найбільших дата-центрів Яндекса українськими силами. Про це повідомляє Tom’s Hardware.

За даними Cloudflare, трафік ботів цієї мережі впав до 0,4% від максимального рівня HTTP-запитів, зафіксованого протягом попередніх двох тижнів.

8 жовтня, після пошкодження дата-центру Яндекса в російському Сасові, де розташовані два суперкомп’ютери, цей показник знизився приблизно до 57%. 9 жовтня було виведено з ладу ще один, більший комплекс дата-центрів компанії в Калузі, а 11 жовтня – у Владимирі.

Яндекс є російським аналогом Google. Згідно зі сторінкою стану сервісів Yandex Cloud, наразі не працюють щонайменше 84 сервіси компанії.

Міжнародна служба моніторингу інтернету NetBlocks повідомила, що мережевий трафік Yandex Cloud скоротився до 30% від звичайного рівня, тоді як для ТОВ Яндекс він становить 63%.

У Tom’s Hardware припускають, що наслідком цих збоїв стало уповільнення роботи або повне припинення функціонування інтернет-сервісів, якими користуються звичайні росіяни.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр Яндекса у Владимирі. Після цього в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Yandex Cloud виникли перебої, а частина популярних продуктів компанії перестала функціонувати. Російська влада офіційно не коментувала інформацію про атаку.

9 жовтня дрони вдарили по дата-центру Яндекса в Калузі (РФ). Днем раніше під атакою опинився великий дата-центр компанії в Рязанській області, де спалахнула пожежа. Тоді повідомлялося про перебої в роботі сервісів Яндекса по всій Росії.

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