Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 13 октября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошлых суток произошло 180 боевых столкновений.
Противник нанес 67 авиаударов, сбросил 226 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для атак 5 650 дронов-камикадзе и 1 373 раза обстрелял населенные пункты и позиции наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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