Всего с начала прошлых суток произошло 180 боевых столкновений.

Противник нанес 67 авиаударов, сбросил 226 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для атак 5 650 дронов-камикадзе и 1 373 раза обстрелял населенные пункты и позиции наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.