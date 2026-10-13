Легенда бокса оценил Фьюри и Джошуа перед боем: кому отдает предпочтение
- Леннокс Льюис не стал прогнозировать победителя, отметив, что оба боксера обладают нокаутирующей силой и исход боя может быть непредсказуемым.
- Бой Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе.
Легенда бокса Леннокс Льюис рассказал о сильных сторонах своих соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которые проведут очный бой в декабре. Льюис считает, что у Фьюри есть психологическое преимущество над Джошуа.
Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.
Леннокс Льюис о бою Фьюри – Джошуа
– Это уникальный поединок, это великолепный поединок, и это поединок, которого все так долго ждали, — сказал Льюис в интервью Sky Sports.
Он не стал делать прогнозы относительно результата, добавив, что “стили создают поединки”.
— Я думаю, что этот поединок получится интересным, поскольку у обоих боксеров разные стили. Думаю, бой может продлиться до конца раундов, но у обоих есть сила нокаута. Может случиться что угодно. На мой взгляд, Тайсон побеждает в психологическом плане, а в физическом — преимущество, по моему мнению, за Энтони Джошуа, — сказал легенда бокса.
Бой между Фьюри и Джошуа состоится в рамках боксерского вечера, который начнётся вечером 11 декабря на стадионе Принсипалити в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).
Сообщалось, что WBA выставит на бой Фьюри – Джошуа титул чемпиона мира в супертяжелом весе – пояс, освобожденный Александром Усиком, – несмотря на то, что у организации есть «регулярный» чемпион Мурат Гассиев.