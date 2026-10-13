В ночь на 13 октября Россия провела комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты, блуждающие боеприпасы и 108 дронов.

Под ударами оказались жилые дома, учебные и медицинские учреждения, предприятия и объекты инфраструктуры в разных регионах.

Последствия российских атак зафиксировали в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Киевской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Есть раненые, повреждены гражданские объекты, возникли пожары.

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Подробнее о последствиях атак на регионы Украины 13 октября читай в материале Факти ICTV.

Ночная атака на Украину 13 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 13 октября, начиная с 18:00 12 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, барражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками.

Во время комбинированной атаки враг применил:

пять баллистических ракет Искандер-М/ С-400 из Брянской области РФ;

девять барражирующих боеприпасов Бандероль/Дань-Т;

108 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия, из которых 74 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских беспилотников разных типов. Среди уничтоженных целей — 58 реактивных Shahed.

Попадания вражеских средств воздушного нападения зафиксировали в 17 местах, ещё в семи местах упали обломки сбитых целей.

Последствия атаки на Львовскую область

Утром 13 октября российские беспилотники атаковали Львов и область. Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 04:50, позже угроза распространилась на другие районы области.

Во время атаки во Львове раздались взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

По предварительным данным, сбитый российский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района, что в пригороде Львова.

В результате атаки возникли пожары в трех жилых домах — двух одноэтажных и одном двухэтажном. Также горели три автомобиля.

Общая площадь пожаров составила около 350 кв. м.

На месте работали спасатели. По данным ГСЧС, сообщений о пострадавших не поступало.

Последствия атаки на Ровно

Утром 13 октября российский беспилотник атаковал центр Ровно.

По словам главы Ровенской ОВА Александра Коваля, вражеский дрон попал в здание одного из учебных заведений в центральной части города.

В результате удара есть раненые и многочисленные повреждения.

На месте работают все необходимые службы. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Последствия атаки на Харьковскую область

Российские войска нанесли удары по Изюму в Харьковской области.

В результате обстрелов по разным адресам возникли пожары в двух жилых домах, хозяйственных постройках и гаражах.

Также загорелись торговые павильоны на территории местного рынка.

Спасатели ГСЧС и офицер-спасатель общины работали на местах попаданий в условиях угрозы повторных российских ударов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки на Киев

Утром 13 октября российские беспилотники атаковали Киев. Последствия зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах столицы.

В Деснянском районе в результате удара разрушено трехэтажное нежилое здание. Там возник масштабный пожар, который спасатели потушили.

В Дарницком районе загорелся двухэтажный частный жилой дом. Также повреждено ограждение двора.

В результате атаки пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По другому адресу в Дарницком районе произошло небольшое возгорание пристройки на частной территории.

Сейчас все пожары потушены.

Последствия атаки на Киевскую область

За последние сутки российские войска продолжали атаковать Киевскую область.

По данным областных властей, в результате вражеских ударов один человек погиб, еще трое получили травмы.

Всего повреждено 21 объект, среди которых 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные здания, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.

В Броварском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль.

В Бучанском районе пострадали девять частных домовладений, два транспортных средства и складское здание.

В Белоцерковском районе повреждены административное здание, дом культуры, учебное заведение и автомобиль.

В Фастовском районе в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожье

Российские войска нанесли удар по складскому зданию в Запорожье.

В результате атаки возник пожар, который спасатели уже потушили.

Ранение получил 41-летний мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают соответствующие службы.

Последствия атаки на Хмельницкую область

Российские войска в течение суток неоднократно атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками.

В регионе действовали силы противовоздушной обороны, однако во время одной из атак пострадало медицинское учреждение.

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, повреждены окна и входная группа больницы. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

В результате атаки четыре пациента, находившиеся на лечении, получили незначительные травмы. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Информации о погибших не поступало. Окончательные последствия атаки уточняются.

Последствия атаки на Днепр

Утром 13 октября российские войска атаковали Днепр.

По данным Днепропетровской ОВА, в одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажных жилых домах.

Также повреждены объект транспортной инфраструктуры, гимназия и автомобили.

В результате атаки ранения получил 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, но он отказался от госпитализации.

По информации председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами.

Информация о других возможных последствиях удара уточняется.

Последствия атаки на Харьков Поздно вечером 12 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил десять ракет типа Бандероль, атаковав гражданскую инфраструктуру города. В Холодногорском районе одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Также повреждено как минимум десять частных домов. Во время поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела трёх погибших. В Шевченковском районе российские войска попали в пятиэтажный жилой дом. На первом этаже загорелось помещение банка, огонь также охватил шесть автомобилей. Кроме того, повреждены окна трех многоквартирных домов. По данным ГСЧС, в результате ракетного обстрела пострадали 15 человек, еще троих удалось спасти. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В частности, 19-летний парень находился в ожоговой реанимации, а другому мужчине делали операцию. Еще трое людей попали в больницу со средней степенью тяжести. Во время ликвидации последствий российского удара пострадал и спасатель ГСЧС. Его госпитализировали. На местах попаданий работают спасатели, пиротехники, кинологи, правоохранители, медики, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров. Полицейские обходят поврежденные дома и квартиры, а психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.